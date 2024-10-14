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16:29, 14 октября 2024Культура

Бывшая девушка Канье Уэста пожалела о романе с артистом

Джулия Фокс заявила, что жалеет о романе с Канье Уэстом

Фото: Kent J. Edwards / Reuters

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс, которая состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом, заявила, что жалеет о романе с артистом. Ее слова приводит The Times.

«Я так сожалею об этих отношениях. Я их ненавижу! Это было всего несколько недель, но мне их хватило на всю жизнь», — сказала она, добавив, что хотела сохранить их связь в тайне, но она стала достоянием общественности без ее согласия.

«Я не хочу, чтобы меня знали как чью-то девушку», — заявила Фокс, отметив также, что музыкант попросил ее подписать соглашение о неразглашении.

Ранее Джулия Фокс рассказала о последствиях романа с Канье Уэстом.

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      Варвара Кошечкина
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