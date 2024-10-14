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11:53, 14 октября 2024Ценности

39-летняя Екатерина Варнава показала фото без штанов

Актриса Екатерина Варнава показала фото в сетчатом боди и без штанов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала снимки в откровенном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила серию фото, на которых позировала, сидя на стуле, без штанов.

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Так, знаменитость надела черное боди в сетку с длинными рукавами, которое демонстрировало ее обнаженную спину. При этом звезда отказалась от колготок и обуви. Образ Варнавы завершили пышная укладка и яркий мейкап с красной помадой.

Ранее в октябре Екатерина Варнава ответила критикующим ее за худобу хейтерам. В описании к посту звезда обратилась к пользователям сети и попросила их меньше комментировать ее фигуру.

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      Карина Черных
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