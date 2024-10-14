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12:00, 14 октября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины сделал прогноз о сроках новых выборов в стране

Экс-премьер Украины Азаров: выборы президента могут пройти весной 2025 года

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Из-за давления западных союзников на Украине уже весной 2025 года могут пройти новые президентские выборы. Прогноз о сроках голосования сделал в Telegram бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Выборы в Украине намечаются на раннюю либо на позднюю весну. Но они будут, так как долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам [украинский президент Владимир] Зеленский, потеряла полномочия так называемая [Верховная] Рада, Запад не будет», — заявил экс-премьер.

Он выразил предположение, что Зеленский может попытаться сфальсифицировать результаты голосования в свою пользу.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила о начале подготовки избирательных участков в стране. По словам парламентария, избирательные участки уже сформированы по спискам последних муниципальных выборов 2020 года.

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      Глеб Палехов
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