Экс-премьер Украины Азаров: выборы президента могут пройти весной 2025 года

Из-за давления западных союзников на Украине уже весной 2025 года могут пройти новые президентские выборы. Прогноз о сроках голосования сделал в Telegram бывший украинский премьер Николай Азаров.

«Выборы в Украине намечаются на раннюю либо на позднюю весну. Но они будут, так как долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам [украинский президент Владимир] Зеленский, потеряла полномочия так называемая [Верховная] Рада, Запад не будет», — заявил экс-премьер.

Он выразил предположение, что Зеленский может попытаться сфальсифицировать результаты голосования в свою пользу.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Оксана Савчук заявила о начале подготовки избирательных участков в стране. По словам парламентария, избирательные участки уже сформированы по спискам последних муниципальных выборов 2020 года.