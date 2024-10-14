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05:00, 14 октября 2024Россия

Госдума изучит законопроект о запрете на использование животных в цирках

Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете на использование животных в цирках, однако решать эту проблему необходимо последовательно, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

По словам парламентария, поднятая проблема является правильной, но в отношении цирков нужно «закручивать гайки» постепенно, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали.

Как указал Бурматов, принятие данной инициативы может привести к коллапсу, поскольку в настоящее время реабилитационные центры «забиты под завязку».

Ранее братьев Запашных вызвали в Государственную Думу для дачи объяснений по поводу видеозаписи с избиением тигров во время репетиций. Эдгард и Аскольд подчеркнули, что к своим зверям они применяют физическое насилие только в исключительных случаях. По их словам, обвинившие их зоозащитники не разобрались в ситуации.

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      Маргарита Пименова
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