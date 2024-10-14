Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

Девушка Эндрю Гарфилда Кейт Томас сообщила об их расставании

Актер Эндрю Гарфилд, известный главной ролью в фильме «Человек-паук», и его возлюбленная Кейт Томас расстались. Об этом сообщила Кейт, отвечая на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из пользователей поинтересовался, может ли Томас передать актеру, что тот его фанат. На эту просьбу дама ответила, что они не встречаются уже некоторое время.

«Мы расстались несколько месяцев назад. Но ему наверняка будет приятно узнать, что его любят», — сообщила она.

В последний раз пару видели вместе в июле на Уимблдонском теннисном турнире. После этого 41-летний актер везде появлялся один, а Кейт перестала упоминать о нем в своих социальных сетях

Ранее стало известно, что Эндрю Гарфилд не против снова примерить на себя костюм супергероя.