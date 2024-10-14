Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:19, 14 октября 2024Культура

Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

Девушка Эндрю Гарфилда Кейт Томас сообщила об их расставании
Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Актер Эндрю Гарфилд, известный главной ролью в фильме «Человек-паук», и его возлюбленная Кейт Томас расстались. Об этом сообщила Кейт, отвечая на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из пользователей поинтересовался, может ли Томас передать актеру, что тот его фанат. На эту просьбу дама ответила, что они не встречаются уже некоторое время.

«Мы расстались несколько месяцев назад. Но ему наверняка будет приятно узнать, что его любят», — сообщила она.

В последний раз пару видели вместе в июле на Уимблдонском теннисном турнире. После этого 41-летний актер везде появлялся один, а Кейт перестала упоминать о нем в своих социальных сетях

Ранее стало известно, что Эндрю Гарфилд не против снова примерить на себя костюм супергероя.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Понимал каждой клеточкой организма, что будет много горя». Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      38-летняя звезда «Фабрики звезд» впервые станет матерью

      Пашинян и Токаев провели телефонный разговор

      Колесо пассажирского самолета лопнуло во время посадки в Турции

      В российском городе увеличили выплату за отправку в зону СВО

      У телеведущего выпали зубы в прямом эфире

      На Украине начали использовать девушек в пене для рекрутинга в ВСУ

      Названа главная цель России и Китая

      Пожилая россиянка поговорила с «сотрудником» Центробанка и осталась без дома

      Алсу высмеяла свою внешность после развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше