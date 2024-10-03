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08:35, 3 октября 2024Культура

Эндрю Гарфилд заявил о готовности вернуться к роли Человека-паука

Актер Эндрю Гарфилд заявил о готовности вернуться к роли Человека-паука
Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилд. Фото: Mark Blinch / Reuters

Актер Эндрю Гарфилд заявил о готовности вернуться к роли Человека-паука. Об этом он сообщил в интервью Esquire.

Пр его словам, он согласился бы на это ради картине с отличной концепцией — уникальной и захватывающей, в которую бы зритель погрузился с головой.

«Мне нравится этот герой, он приносит людям радость. А если то, что я делаю, приносит радость, то и я сам становлюсь счастливее», — сказал он. Гарфилд.

Эндрю Гарфилд впервые сыграл Человека-паука в 2012 году. От работы над третьей частью компания Sony отказалась из-за провала второ картины. В 2021 году актер снова появился в роли супергероя в фильме «Нет пути домой».

Ранее Роберт Дауни-младший рассказал о своей роли в новых «Мстителях». По словам звезды, на новую роль в супергеройском эпосе его уговорили согласиться продюсер Кевин Файги и глава Disney Боб Айгер. О возвращении Дауни-младшего в проект Marvel в качестве антагониста стало известно в конце июля на фестивале Comic-Con 2024.

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      Марина Совина
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