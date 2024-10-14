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19:19, 14 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили на свидании в пиццерии

Папарацци заметили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на ужине в пиццерии

Фото: Sarah Stier / Staff / Getty images

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на свидании. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) анонимного инсайдера с никнеймом @deuxmol.

Знаменитостей запечатлели на ужине в пиццерии Little Charli в Нью-Йорке. На размещенном снимке Дженнер и Шаламе сидят напротив друг друга и общаются. При этом можно заметить, что предпринимательница одета в белую футболку, а звезда «Дюны» — в серое худи с принтом в виде белых надписей.

По информации портала TMZ, влюбленные заказали пасту с фрикадельками и пиццу с курицей. В конце ужина они оставили официантам чаевые в размере 45 процентов от общего счета.

Ранее журналисты раскрыли новые подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.

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      Мария Винар
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