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14:20, 14 октября 2024Ценности

Клава Кока показала живот после похудения

Певица Клава Кока показала живот после похудения на шоу «Звезды в джунглях»

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала живот после похудения. Данный пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 8,2 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница ответила на вопрос одного из фанатов, как она питалась на шоу «Звезды в джунглях», съемки которого проходили в лесах Южной Америки. Так, артистка отметила, что ее рацион оказался скудным. При этом она придерживалась своих принципов и не ела мясо.

«Голодала. Кроме фасоли и кукурузы, у меня ничего не было. Скинула четыре килограмма», — поделилась звезда.

Кроме того, она опубликовала фото, где позировала в красной футболке, приподняв ее край и обнажив живот.

Ранее в октябре Клава Кока также показала фото в бикини на фоне ночного пляжа.

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      Карина Черных
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