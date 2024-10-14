Колесо пассажирского самолета лопнуло во время посадки в Турции

Колесо самолета Corendon Airlines лопнуло во время посадки в Анталье

Колесо самолета авиакомпании Corendon Airlines лопнуло при посадке в Турции. Подробностями поделилось издание Telgraf.

12 октября пассажирский Boeing 737 следовал из Мюнхена в Анталью. Во время приземления в аэропорту назначения пневматик одного из шасси взорвался.

На борту воздушного судна было 174 пассажира и 6 членов экипажа, они не пострадали, но им потребовалась эвакуация по трапу. Отмечается, что после проведения необходимых процедур и замены колеса лайнер продолжит полеты.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Ямал» сработал сигнал об опасном сближении с землей. Также экипаж сообщал о неустойчивой работе навигационных систем.