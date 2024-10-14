Мэр города решил напоить заключенных джином и лишился должности

В США мэра отстранили от должности после того, как он купил заключенным джин

Мэра небольшого города в США отстранили от должности из-за того, что он купил и спрятал алкоголь для заключенных. Об этом пишет FOX News.

52-летний мэр города Томсона, штат Джорджия, Бенджамин «Бенджи» Кэри Крэнфорд лишился работы и был задержан ФБР в августе 2024 года. По информации следствия, Крэнфорд якобы поехал в магазин 3 июня и купил там бутылку джина Seagram's Extra Dry Gin, а затем спрятал ее в канаве возле дороги Коббем. По этой дороге вскоре после появления Крэнфорда должна была проследовать рабочая бригада заключенных из тюрьмы округа Джефферсон.

Следователи считают, что Крэнфорд по предварительному сговору решил напоить заключенных спиртным. Ему предъявили обвинения в совершении тяжкого преступления, связанного с передачей запрещенных предметов заключенным. Мэра взяли под стражу после заседания городского совета в августе. Его поместили в тюрьму округа Макдаффи, откуда он позже был освобожден под залог

Губернатор Джорджии Брайан Кемп в пятницу, 4 октября, издал указ об официальном отстранении Крэнфорда от должности мэра. Отстранение будет действовать до окончательного решения по делу или до истечения срока полномочий мэра.

Ранее сообщалось, что мэра бразильского города Минасу, штат Гояс, сняли на камеру во время секса с двумя женщинами. Запись обнародовали перед очередными выборами.