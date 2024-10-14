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12:43, 14 октября 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении турецкой и французской техники в зоне СВО

МО: российские военные уничтожили турецкую и французскую технику в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили турецкую и французскую технику в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, всего с начала СВО российские военные ликвидировали более 98 тысяч единиц техники противника. За последние сутки также была уничтожена техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и иностранного производства.

Так, в районах населенных пунктов Доброволье ДНР и Темирова Запорожской области была уничтожена самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. Также в ДНР российские солдаты разгромили боевую бронированную машину Kirpi турецкого производства.

На ряде направлений была уничтожена техника производства США — бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М198, две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119. Кроме того, по данным МО РФ, средствами противовоздушной обороны был сбит реактивный снаряд HIMARS производства США.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ — всего восемь объектов за сутки.

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      Елена Торубарова
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