Москалькова: около 40 тысяч жителей Курской области отказались от эвакуации

В Курской области более 40 тысяч человек отказались от эвакуации после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».

«Есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания», — сообщила Москалькова.

Омбудсмен со ссылкой на данные МЧС сообщила, что всего из приграничного региона эвакуировали свыше 112 000 человек, в том числе больше 3500 детей. Их расположили в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, также часть курян переехала жить к родственникам.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы (ВС) России начали контраступление. За минувшую неделю армия России освободила Новую Сорочину и Покровское в Курской области. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей Курской области пострадали, а 70 — не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.