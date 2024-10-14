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13:15, 14 октября 2024Россия

Москалькова назвала число погибших от атак ВСУ в приграничных регионах с 2022 года

Москалькова: в приграничных регионах с 2022 года погибли 398 мирных жителей
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Белгородской, Курской и Брянской областях с 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 398 мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Помимо того, еще 1157 мирных россиян получили различные ранения, отметила омбудсмен.

«Расстрелы мирного населения, включая женщин, детей, стариков, в их собственных домах и при попытках эвакуации являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта», — добавила Москалькова.

8 октября посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что из-за действий Вооруженных сил Украины 300 мирных жителей Курской области пострадали, 70 погибли. Он также предположил, что эти данные неокончательны, поскольку большая часть пострадавших людей все еще находится на контролируемых ВСУ территориях.

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      Никита Абрамов
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