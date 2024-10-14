Москалькова сообщила об эвакуации в ПВР более 30 тысяч россиян из приграничья

Москалькова заявила, что в ПВР 65 регионов эвакуировали более 30 тысяч россиян

На территории 65 регионов России развернуто 960 пунктов временного размещения (ПВР), в настоящий момент в связи с обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в них находятся более 30 тысяч человек. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» (АиФ) заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что из 30 415 человек, 7670 — несовершеннолетние. «Я и мои сотрудники регулярно посещаем ПВР, где находятся жители Курской и Белгородской областей, других регионов», — сообщила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что многие жители Курской области покидали дома «в чем были». Москалькова поведала, что эвакуированные россияне с болью и слезами говорят о том, как лишились хозяйства, жилья. «И все задают вопрос, на который пока невозможно ответить, — когда они смогут вернуться домой», — рассказала она.

Ранее в России заявили о минимум одной тысяче вывезенных ВСУ жителей Курской области. По словам Москальковой, она направила письмо с просьбой представить список мирных жителей, которые могли быть вывезены из зоны боевых действий в Курской области.