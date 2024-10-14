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09:36, 14 октября 2024Экономика

Москвичам посоветовали не ждать скидок в новостройках

«Самолет Плюс»: не стоит надеяться на большие скидки в новостройках в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Застройщики стимулируют снижающийся спрос на первичном рынке жилья в основном не скидками, а различными финансовыми инструментами для покупки недвижимости. Не ждать скидок на новостройки москвичам посоветовали эксперты компании «Самолет Плюс», сообщает РИА Новости.

Так, в настоящее время они предлагают сниженные ставки по ипотеке, кроме того, появляется все больше рассрочек, в том числе на квартиры в сданных домах, рассказала глава отдела продаж офиса компании в Москве Зарема Филатова. При этом стимулирование спроса скидками она назвала кратковременным явлением. Цена на квартиры в новостройках все равно растет вслед за повышением себестоимости строительства, добавила Филатова.

Как заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, в настоящее время скидки в новостройках составляют в среднем четыре процента против трех процентов в июне. Но по сравнению с сентябрем прошлого года скидки уменьшились — тогда они составляли семь процентов.

Ранее в компании TYMY сообщили, что на фоне падения продаж российские девелоперы пошли на снижение цен, предлагая скидки от 8 до 20 процентов. Согласно прогнозам, в ближайшее время резкого спада цен не ожидается, их стоит ждать к ноябрю или декабрю.

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      Мария Черкасова
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