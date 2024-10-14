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15:21, 14 октября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Вильфанд: в столице в выходные ожидается солнечная и сухая погода

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В выходные, 19 и 20 октября, в столице ожидается солнечная погода без осадков. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу, 18 октября, температура в Москве ожидается на уровне плюс 7-10 градусов. В субботу и воскресенье она поднимется до плюс 11-13 градусов. По ночам жителей региона ждет малооблачная погода, ночные температуры будут понижаться и составят от минус одного до плюс четырех градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье выпал первый снег. Погружение в глубокую осень жителям столицы в начале недели обеспечит североатлантический циклон «Хельма», сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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      Мария Черкасова
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