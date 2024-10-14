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03:25, 14 октября 2024Мир

На трассе в Мексике нашли мешок с отрезанными головами

Мексиканские полицейские нашли пять тел и отрезанные головы в мешке на шоссе

Фото: Li Mengxin / XinHua / Global Look Press

В Мексике полицейские нашли пять обезглавленных тел и мешок с отрезанными головами. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление прокуратуры мексиканского штата Халиско.

Утверждается, что в северо-восточной части штата вдоль шоссе, ведущего из города Лагос-де-Морено в Сан-Луис Потоси, были найдены пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились обезглавленные тела, одетые в штаны. Предположительно, убитые являются мужчинами.

«Также был обнаружен еще один мешок, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось», — указано в заявлении ведомства.

Ранее в Мексике члены картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова и устроили ему допрос о целях пребывания на их территории. Путешественника высадили недалеко от города Монтеррей и посоветовали больше не приезжать в Ларедо.

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