На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село

На Украине женщины не пропустили на территорию села сотрудников погранслужбы. Об этом рассказала пресс-секретарь Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Леся Федорова, передает «Укринформ».
По ее словам, инцидент произошел в селе Крива Закарпатской области. Федорова объяснила, что жительницы населенного пункта приняли пограничников за военкомов, в связи с чем и преградили им путь.
«Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебный автомобиль пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд. (...) Суть требований была непонятной. Впоследствии к месту происшествия вызвали сотрудников полиции», — уточнила представитель Госпогранслужбы Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина «прокатил» на капоте машины сотрудника военкомата. После этого его задержали сотрудники полиции.