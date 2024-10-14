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09:13, 14 октября 2024Бывший СССР

На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село

На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и не пропустили их в село

Фото: Nina Liashonok / Reuters

На Украине женщины не пропустили на территорию села сотрудников погранслужбы. Об этом рассказала пресс-секретарь Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Леся Федорова, передает «Укринформ».

По ее словам, инцидент произошел в селе Крива Закарпатской области. Федорова объяснила, что жительницы населенного пункта приняли пограничников за военкомов, в связи с чем и преградили им путь.

«Да, на видео, которое появилось в соцсетях, действительно служебный автомобиль пограничников. На нем к месту несения службы ехал пограничный наряд. (...) Суть требований была непонятной. Впоследствии к месту происшествия вызвали сотрудников полиции», — уточнила представитель Госпогранслужбы Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина «прокатил» на капоте машины сотрудника военкомата. После этого его задержали сотрудники полиции.

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      Екатерина Грищенко
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