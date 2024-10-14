Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 14 октября 2024Забота о себе

Назван способ оживить сексуальные отношения

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Сексолог, психотерапевт Кейтлин Кантор рассказала, что партнеры часто теряют интерес к сексу со временем, и с годами интимная близость становится чрезвычайно редкой. В авторской колонке для Psychology Today эксперт назвала способ оживить сексуальную жизнь.

По словам Кантор, к ней часто обращаются пары, которые в начале романа занимаются сексом по несколько раз в неделю, а несколько лет спустя — лишь раз в несколько месяцев. Однако сексолог заверила, что исправить эту ситуацию можно.

Кантор объяснила, что все пары в тот или иной момент переживают несоответствие сексуальных желаний. «Нельзя ожидать, что два человека с разными жизнями, мозгами и телами всегда будут в настроении в одно и то же время. Некоторые пары находятся на одной волне большую часть времени, но и у них бывают периоды, когда один человек хочет заниматься сексом чаще, чем другой. Это не проблема. Проблемы возникают, когда партнеры не знают, что различия в желаниях — это нормально», — отметила специалистка.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Сексолог добавила, что сексуальное желание может либо возникать спонтанно, либо быть ответом на ласки партнера. Кантор также порекомендовала людям, которые испытывают желание вторым способом, возбуждать желание фантазиями, чтением эротики или поцелуями.

Ранее сексолог Лорен Френч предложила несколько доступных способов оживить прелюдию. Главная рекомендация Френч — как можно дольше избегать прикосновения к половым органам во время предварительных ласк. Вместо этого она предложила ласкать уши, шею, бедра, живот и другие эрогенные зоны партнера.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      На митинг Трампа пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция подозревает третью попытку покушения, ФБР не согласно

      Российские военные назвали возраст не желающих сражаться солдат ВСУ

      В России призвали «остановить и наказать» Европу до третьей мировой войны

      Военные рассказали об освобождении Островского в ДНР

      Грузина и украинца объявили в розыск за подрыв Крымского моста

      Российские вертолеты ударили по ВСУ в Курской области

      Итальянец побывал в России и описал ее фразой «многие не так представляют эту страну»

      Обвиняемую в фейках о ВС России журналистку объявили в международный розыск

      В МВФ оценили сроки снятия санкций с России

      Герой России рассказал о спасении истребителя «без двигателей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше