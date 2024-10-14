Названа особенность самого распространенного в России типа коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил о высоком сезоне по заболеваемости коронавирусом

Подлинии коронавируса FLiRT от прошлого самого распространенного в России варианта «пирола» отличает большая заразность, рассказал «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков. При этом изменений, замен в подлинии FLiRT, по его словам, значительно меньше.

«Сейчас заболеваемость коронавирусом в России начнет подниматься. Темпы роста будут увеличиваться по мере приближения к середине ноября, пик придется на декабрь. Потом кратковременная просадка на новогодние праздники, и второй пик к середине февраля. Заболеваемость точно будет не меньше, чем в прошлом годы. С большой вероятностью она окажется выше», — считает Крючков.

Самыми распространенными в России, по его словам, остаются подлинии коронавируса FLiRT. Ситуация с ними, как объяснил иммунолог, во многом схожа с распространением «пиролы» в 2023 году: тогда вариант начал циркулировать в популяции в августе, дав значительный всплеск заболеваемости в осенне-зимний период.

«"Пирола" сильно выделялась своими свойствами, там было более 30 аминокислотных замен в ключевом белке. Сейчас мы видим не настолько измененный вариант, но некоторая разница по заразности все же есть. По патогенности и летальности, симптоматике — нет. Но ввиду отсутствия вакцинации, противоэпидемических мер потомки одной из подветвей группы FLiRT будут активно распространяться, из-за чего стоит ожидать высокого сезона по заболеваемости», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в России на данный момент выявили два случая варианта коронавируса XEC. Среди симптомов нового штамма — головная боль, усталость, насморк, кашель, потеря аппетита и обоняния, боль в горле, а также лихорадка.