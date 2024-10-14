Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

«БелНовости»: выкинутые в унитаз туалетная бумага и кофе вызывают засор

Если выкинуть в унитаз туалетную бумагу или кофейный жмых, они могут спровоцировать проблемы с канализацией. Неожиданные предметы, способные вызвать засор труб, назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты пояснили, что, вопреки распространенному заблуждению, выбрасывать туалетную бумагу в унитаз нельзя. Несмотря на то что бумага быстро разлагается, в больших количествах она может не раствориться и образовать «пробки», забивающие канализационные трубы. Для предотвращения этой проблемы бумагу стоит выкидывать в урну.

Помимо этого, эксперты призвали не выливать в унитаз остатки кофе, так как они способны прилипать к стенкам труб, что рано или поздно приведет к серьезному засору. В связи с этим выбрасывать их они также порекомендовали исключительно в мусорное ведро.

Ранее в этот же день специалисты «БелНовостей» призвали домохозяек класть рулон туалетной бумаги в холодильник. При использовании такого метода бумага впитает не только различные неприятные запахи, но и конденсат.