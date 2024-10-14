Обвиняемая в фейках об армии России журналистка уехала в Эстонию

Обвиняемая в фейках об армии журналистка Соколовская уехала из РФ в Эстонию

Обвиняемая в распространении фейков об армии России журналистка Янина Соколовская уехала в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Являясь гражданкой Украины, Соколовская Я.Л. <...> убыла на территорию Республики Эстония, в связи с чем, находясь на свободе, опасаясь возможного осуждения к длительному сроку лишения свободы и желая совершить новые преступления, может после прибытия на территорию РФ вновь скрыться от следствия и суда», — указано в судебных документах.

Соколовская обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ («публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), в августе суд заочно арестовал журналистку с момента экстрадиции или задержания на территории России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выполняет функции иноагента) объявили в международный розыск за фейки о Российской армии. Курбангалеева перестала работать в программе «Вести» в 2014 году.