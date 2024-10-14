«Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

«Одноклассники» запустили первое в России шоу про садоводство «Огород по науке»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила шоу «Огород по науке» — первый в России профессиональный научно-популярный проект про садоводство. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Премьера состоялась 14 октября. Ведущим и автором идеи стал блогер Михаил Журавлев — один из победителей конкурса креативных концепций «БлогШоу».

В выпусках нового шоу Журавлев подтвердит или опровергнет распространенные народные мифы о саде и огороде. Зрители, в частности, узнают, действительно ли выращенные с применением химии овощи невкусные и ядовитые, а народные рецепты удобрений — эффективные и безопасные.

Ведущий раскроет темы с разных сторон, погрузится в историю проблем и современные научные методы их решения. В этом блогеру помогут приглашенные эксперты.

Я всегда любил научпоп и взахлеб смотрел просветительские передачи. Именно это увлечение определило тематику моего блога. Из одного видео я узнал про гидропонику, благодаря которой растения можно вырастить без земли, на растворе химических веществ. Мне стало любопытно, как это работает, и уже через три-четыре месяца, к новому году, у меня дома в тумбочке созрела клубника. Росла она под светом диодного светильника, а в корнях у нее бурлил питательный раствор. Тогда и появилась любовь к ботанике, этой любовью позже и стал делиться в социальных сетях Михаил Журавлев автор идеи и ведущий шоу «Огород по науке»

Эпизоды проекта будут выходить по понедельникам эксклюзивно в группе «Логово ботаника» в ОК.

Помимо развития блога, Михаил собирается запустить в космос спутник, в котором семя клубники пройдет полный цикл созревания. Сейчас блогер готовит предпроектный концепт, определяет план работ и экспериментов, а также консультируется со специалистами космической промышленности.

Михаил Журавлев стал одним из победителей «БлогШоу» — конкурса креативных концепций, собственного онлайн-шоу для блогеров «Одноклассников». Авторы контента воплощают свою задумку вместе с профессиональной командой. Блогеров сопровождают на всех этапах: от проработки сценария до финального продюсирования и продвижения в ОК. В соцсети также уже прошли премьеры проектов «Живые вещи» и «Брутальный бисер», «Парниковый эффект» и «Тот самый вкус».

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