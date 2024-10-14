Огромные ягодицы модели заинтересовали богатых и знаменитых

Модель Стеф Ошири с обхватом бедер 140 см рассказала о внимании богатых людей

Канадская модель Стеф Ошири, которая прославилась своими огромными ягодицами, рассказала о повышенном внимании со стороны богатых и знаменитых людей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ошири пользуется популярностью в соцсетях, а заработка, который приносят модельные съемки, хватает даже на покупку дома. Минус такой известности в том, что у нее хватает не только поклонников, но и недоброжелателей. Ей часто пишут негативные комментарии, и один из них особенно ее уязвил. Кто-то заявил, что модель никогда не заинтересует мужчину с состоянием или именем, и бедра обхватом 140 сантиметров ей в этом не помогут.

По словам Ошири, дело обстоит совершенно иначе. «Если вы работаете в этой индустрии, то вам наверняка уже писали безумно богатые или безумно знаменитые люди, — объяснила она. — Это просто часть такого рода деятельности. Разумеется, они ни за что не появятся со мной на людях, но будут писать мне частные сообщения или смотреть мои сторис как одержимые».

Ранее сообщалось, что самые большие ягодицы у женщин из ЮАР — обхват бедер у жительниц этой страны составляет 106 сантиметров. Россия занимает шестое место со 103 сантиметрами, уступая, помимо ЮАР, также Аргентине, Швеции, Греции и Германии.