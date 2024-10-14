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23:31, 14 октября 2024Спорт

Олимпийский чемпион перенес заражение крови после допинг-контроля

Олимпийский чемпион Йеспер Нелин перенес заражение крови после допинг-контроля

Фото: David W Cerny / Reuters

Олимпийский чемпион по биатлону Йеспер Нелин рассказал, что перенес заражение крови после допинг-контроля. Его слова приводит Expressen.

Шведский спортсмен заявил, что это произошло во время сдачи крови в больнице. Отец Нелина, будучи врачом, помог сыну и вовремя начал лечение антибиотиками, когда увидел почерневшие вены на руке.

«Я был очень подавлен после того, как это произошло. И в начале лета тоже было нехорошо, потом еще какое-то время продолжалось», — поделился Нелин. Он добавил, что в настоящее время еще не чувствует себя оптимально.

Нелин — олимпийский чемпион Игр-2018 в мужской эстафете в составе сборной Швеции. Также на его счету медали всех достоинств на чемпионатах мира в той же дисциплине.

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