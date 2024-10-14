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07:41, 14 октября 2024Мир

Оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Литве

Социал-демократическая партия выиграла первый тур выборов в сейм Литвы

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оппозиционная Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии (ГИК) страны.

Соцдемы заняли первое место, набрав 19,36 процентов голосов и получив 18 мест в сейме из 70. Второе место заняла консервативная партия «Союз Отечества - Литовские христианские демократы», набрав 17,96 процентов и получив 17 мест.

Следом идут «Заря Нямунаса» (15 процентов, 14 мест), демократический союз «Во имя Литвы» (9,24 процента, восемь мест), «Либеральное движение» (7,70 процента, семь мест) и «Литовский союз крестьян и народников» (7,02 процента, шесть мест). Входящая в правящую коалицию «Партия свободы» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав лишь 4,50 процента голосов.

Ранее в Литве был замечен плакат кандидата на муниципальных выборах с изображением канадского актера Райана Гослинга, при этом самого кандидата, согласно подписи, зовут Реинолдас Гослингявичюс. Неизвестно, является ли это шуткой или реальным агитационным материалом некоего политика.

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      Артём Верейкин
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