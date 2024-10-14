Певица оконфузилась на публике из-за крошечного бюстгальтера

Британская певица и светская львица Талия Сторм оконфузилась на публике из-за одного предмета гардероба. Кадры публикует Daily Mail.

25-летняя исполнительница посетила премьеру фильма «Элтон Джон: никогда не поздно» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. Она предстала перед папарацци в ярко-розовом наряде, который состоял из макси-юбки, перчаток выше локтя и крошечного бюстгальтера на тонких бретелях и с глубоким вырезом. При этом бра сползло с груди знаменитости, обнажив часть ареол.

В то же время артистка сделала небрежную укладку, обвела глаза черным карандашом и надела массивные золотистые серьги-кольца.

В мае американская певица и актриса Камила Кабельо оконфузилась перед матерью на съемке из-за откровенного наряда.