Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 14 октября 2024Ценности

Певица оконфузилась на публике из-за крошечного бюстгальтера

Талия Сторм

Талия Сторм. Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британская певица и светская львица Талия Сторм оконфузилась на публике из-за одного предмета гардероба. Кадры публикует Daily Mail.

25-летняя исполнительница посетила премьеру фильма «Элтон Джон: никогда не поздно» в рамках Лондонского кинофестиваля BFI. Она предстала перед папарацци в ярко-розовом наряде, который состоял из макси-юбки, перчаток выше локтя и крошечного бюстгальтера на тонких бретелях и с глубоким вырезом. При этом бра сползло с груди знаменитости, обнажив часть ареол.

В то же время артистка сделала небрежную укладку, обвела глаза черным карандашом и надела массивные золотистые серьги-кольца.

В мае американская певица и актриса Камила Кабельо оконфузилась перед матерью на съемке из-за откровенного наряда.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Более 20 человек пострадали на съемках фильма в Ленобласти. Под массовкой обрушился деревянный перрон

      Байден заявил о готовности к переговорам с Россией

      НАТО начнет ядерные учения

      Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали

      Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО одной льготы

      В Подмосковье пьяный мужчина в полицейской форме устроил массовое ДТП

      Надзирательница проносила заключенному наркотики в бюстгальтере и забеременела от него

      В африканской стране выявили первых двух пациентов с оспой обезьян

      В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

      В Казахстане ввели нацгвардию после убийства подростка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше