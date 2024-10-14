Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестный предмет в небе

Aviaincident: пилоты летевшего в Москву самолета заметили неизвестный шар в небе

Пилоты самолета российской авиакомпании S7 Airlines заметили неизвестный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла 12 октября на борту летевшего из Нового Уренгоя в Москву Boeing 737-800. Экипаж доложил о наблюдении шара красного цвета на высоте примерно три тысячи метров.

Командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Ранее в самолете другой российской авиакомпании, «Ямал», сработал сигнал об опасном сближении с землей. Инцидент случился 13 октября на борту летевшего из Уфы в Ноябрьск Airbus A320.