Пришедший к власти в Литве политик отказался извиняться за антисемитский стих

Лидер правых в Литве Жемайтайтис не стал извиняться за антисемитский стих

Лидер победившей на выборах правой партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис отказался извиняться за антисемитское высказывание в виде стиха. Об этом пишет издание Delfi.

«Мне странно, что вы все так реагируете на этот глупый стишок. Но если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю (...) Я говорил не о еврейском народе (...) Я говорил о КГБ, НКВД и Биньямине Нетаньяху», — заявил Жемайтайтис. Он добавил, что он не желает ссорить народы Израиля и Литвы.

В 2023 году Жемайтайтис был членом парламента от евроскептической партии. Тогда он прокомментировал в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) снос палестинской школы властями Израиля, сопроводив пост стихом, что надо устранять «упавшего еврея». Это вызвало широкий общественный резонанс и Жемайтайтису пришлось покинуть парламент страны.

13 октября в Литве прошли выборы в Сейм (парламент республики). Новая партия Жемайтайтиса «Заря Немана» получила 14,99 процента голосов и заняла третье место. В программе партии заявлено о намерении торговать с Россией и поддержании дружбы с Китаем. Она будет представлена в парламенте в равном количестве с двумя другими победившими партиями.