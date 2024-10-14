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15:39, 14 октября 2024Экономика

В «Яндекс Маркете» рассказали о витрине товаров из Китая

Российский маркетплейс запустил раздел товаров с доставкой из Китая

Фото: Shutterstock / Fotodom

«Яндекс Маркет» сообщил о запуске новой витрины «Находки из Китая», где можно найти более одного миллиона товаров из Китая в разных категориях: например, товары для дома, электроника и бытовая техника, товары для спорта и отдыха, аксессуары и другие товары, многих из которых нет на российским рынке. В будущем «Маркет» планирует расширить ассортимент витрины в несколько раз.

Перейти в раздел «Находки из Китая» можно через главную страницу «Маркета». Товары, представленные на витрине, будут доставляться напрямую из-за рубежа в срок от 14 дней. В зависимости от товара, покупателям доступны различные способы получения заказа: курьером, в пункты выдачи партнеров, а также доставка по клику.

Как отметили в «Яндекс Маркете», маркетплейс продолжает расширять ассортимент в товарных категориях, в том числе за счет доставки из-за рубежа, чтобы привлечь новую аудиторию и удовлетворить растущий покупательский спрос. Заказать товары из Китая также могут предприниматели — для этого в сентябре «Яндекс Маркет» запустил проект по оптовой доставке.

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      Татьяна Романова
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