01:42, 1 мая 2026Мир

В Германии предупредили об угрозе новой войны

JW: Обострение между ОАЭ и Саудовской Аравией может перерасти в конфликт
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Обострение отношений Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии может перерасти в конфликт между странами. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt (JW).

В статье отмечается, что выход ОАЭ из ОПЕК привел росту напряженности на Аравийском полуострове. «Главная причина — <…> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <…> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд», — сообщает издание.

Кроме того, как указывает JW, между ОАЭ и Саудовской Аравией вновь разгорелся давний спор во внешней политике. Пока в Абу-Даби склоняются к более тесному партнерству с Израилем и США, в Эр-Рияде, напротив, считают важным поиск баланса с Ираном.

«Так что сегодня над регионом <…> нависла угроза нового конфликта», — подытоживает газета.

О выходе из ОПЕК и ОПЕК+ власти ОАЭ объявили 28 апреля, добавив, что решение вступит в силу с 1 мая. Представители государства указали, что это позволит им сохранить статус ответственного и надежного поставщика нефти.

