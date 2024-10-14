России спрогнозировали резкий рост контейнерных перевозок

«Ведомости»: рынок контейнерных перевозок РФ вырастет в 1,5 раза к 2035 году

К 2035 году российский рынок контейнерных перевозок грузов вырастет в полтора раза (на 49 процентов) в сравнении в показателем 2023-го и достигнет уровня в 10,1 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков консалтинговой компании Strategy Partners и экспертов группы «Дело» по развитию рынка грузоперевозок.

Согласно их ожиданиям, в ближайшие 11 лет российский рынок контейнерных грузоперевозок будет расти в среднем на 3,4 процента в год. При этом наибольшая динамика роста, по прогнозам аналитиков, произойдет по итогам 2024 года. В этот период ожидается прирост на 13 процентов, до 7,7 миллиона TEU.

Речь идет в том числе о наращивании импортных, экспортных, внутренних и транзитных перевозок груженых контейнеров. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин вероятного роста российского рынка контейнерных грузоперевозок они отнесли строительство новых терминалов в стране. Основным же фактором увеличения объемов подобных перевозок станет экспорт. Его среднегодовая динамика в ближайшие 11 лет составит 4,4 процента.

Высокие темпы роста российского рынка контейнерных перевозок по итогам 2024 года прогнозировал ранее и глава НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. Согласно его ожиданиям, к концу декабря прирост подобных перевозок по железной дороге составит 9,5 процента к уровню 2023-го, до 8,1 миллиона TEU. Речь идет о транзите груженых и порожних контейнеров.