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16:55, 14 октября 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы носить вечно модную кожаную куртку

Редактор Lamodа Федотова: носить кожаную куртку лучше с брюками в цвете хаки

Фото: sirkhairulumam / Shutterstock / Fotodom

Старший редактор моды Lamoda раскрыла россиянам способы носить вечно модную кожаную куртку. Комментарий Полины Федотовой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь собеседница разъяснила, что сейчас особенно актуальны минималистичные варианты курток без декоративных элементов. «Потертые, в стиле 1990-х с отложным воротником и мотокуртки. А вот привычную байкерскую косуху стоит оставить до лучших времен», — уточнила она.

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Носить подобную верхнюю одежду эксперт советует с брюками в цвете хаки, который стал особенно популярен в текущем сезоне. Кроме того, сочетание кожаной куртки и юбки из того же материала называют одним из главных трендов осени 2024 года.

Помимо этого, в моду вернулось противоречие стилей, заявила Федотова. «Спортивные брюки с лампасами возвращаются к нам прямиком из 90-х, а куртка с отложным воротником из этого же десятилетия послужит им идеальной парой», — отметила специалистка и добавила, что идеальной парой к кожаной куртке станут прозрачные вещи, юбки-баллон и рубашки-поло.

Монохром выглядит дорого и вне времени. Между тем с кожаной курткой образ точно не будет скучным — даже если вы выбираете один цвет (в частности, черный), ваш наряд захочется рассматривать благодаря фактурному верху

Полина Федотовастарший редактор Lamoda

В список подходящих к «кожанке» предметов гардероба Федотова также включила джинсы и брюки с заниженной линией талии, мини-юбки и базовые вещи: белая майка и черные штаны, например.

В сентябре россиянам назвали главные осенние тренды в одежде.

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      Карина Черных
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