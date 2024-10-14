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20:26, 14 октября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли цены на новогодний отдых в популярной стране Азии

АТОР: новогодний тур на Пхукет обойдется от 375 тысяч рублей на двоих за 9 ночей

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Новогодний тур на тайский курорт Пхукет с вылетом 25 декабря обойдется от 375 тысяч рублей на двоих за 9 ночей. Цены на зимний отдых в этой популярной стране Азии раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом туры на другой тайский курорт — в Паттайю — стоят дешевле. За недельный отдых в четырехзвездочном отеле Golden Tulip Essential с вылетом 29 декабря придется отдать от 308 тысяч рублей на двоих.

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Между тем, по словам туроператоров, в 2024 году отели Таиланда повысили цены на Новый год в среднем от 10 до 35 процентов по сравнению с 2023-м. Несмотря на это, эта страна оказалась в числе лидеров новогодних направлений у россиян.

Ранее стало известно, что турпоток россиян в Таиланд осенью 2024 года вырос на 11 процентов в сравнении с 2023-м. В сентябре королевство приняло более 78 тысяч соотечественников.

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      Алина Черненко
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