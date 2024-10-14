Россияне ринулись из ночных клубов в рюмочные

«Ъ»: число баров, пабов и рюмочных за год выросло в России на четверть

Число питейных заведений выросло в России почти на четверть, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, из-за существенного подорожания импортного алкоголя посетители ринулись в питейные заведений, отдых в которых обходится дешевле, в то время как бизнесу выгоднее открывать бары, пабы и рюмочные из-за их более высокой маржинальности — средний чек в них выше, чем в прочем общепите, а потребность в персонале, наоборот, ниже.

На фоне этого число посетителей ночных клубов падает, объяснил арт-директор District27 Давид Автандилов.

Отмечается, что рестораторы проявляют активный интерес к открытию заведений в новостройках и больших жилых комплексах, поскольку, например, в Москве, в пределах Садового кольца сейчас стало сложнее найти свободное помещение для их открытия. Согласно подсчетам NF Group, по итогам первой половины 2024 года доля свободных площадей на торговых улицах Москвы сократилась с 14,3 до 7,9 процента.

В начале года стало известно, что траты россиян в барах росли в сравнении с первыми месяцами 2023-го втрое быстрее, чем их же расходы в ресторанах и фастфуде — на 10 процентов против трех, достигнув в среднем 1020 рублей.