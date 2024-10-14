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12:03, 14 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за попытку застрелить из ружья бывшую возлюбленную и ее сожителя

В Башкирии пройдет суд над мужчиной за попытку застрелить экс-возлюбленную

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкирии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который пытался застрелить из ружья бывшую возлюбленную и ее сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета (СК) России Евгений Каневский.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый уже признал свою вину.

По версии следствия, в июле фигурант решил убить бывшую возлюбленную и ее нынешнего сожителя. Для этого он взял ружье и приехал в село, в котором живет женщина. Выследив пару, когда они возвращались с поля, где собирали веники для бани, фигурант открыл по ним огонь. Сначала обвиняемый выстрелил женщине в руку и грудь, после чего сбил ее сожителя на автомобиле. Пострадавший мужчина встал и побежал за помощью, тогда обвиняемый выстрелил ему вслед, попав по касательной в голову. После нападавший скрылся.

Женщина смогла сама встать и остановить попутный автомобиль, который отвез ее в больницу. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи все остались живы.

Ранее в Екатеринбурге пьяный участник специальной военной операции (СВО) ворвался в салон красоты на улице Крауля со страйкбольной гранатой из-за бывшей возлюбленной.

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      Варвара Митина
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