Россиянка заявила об изнасиловании трехлетней дочери в детском саду

Петербурженка заявила об изнасиловании дочери во время тихого часа в детсаду

Жительница Санкт-Петербурга заявила об изнасиловании трехлетней дочери в детском саду во время тихого часа. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка рассказала медикам, что все произошло 11 октября в период с 12:00 до 15:00 во время тихого часа в детском саду в Невском районе.

Она допустила, что якобы некое лицо совершило насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Петербургские следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Историей заинтересовались и представители Следственного комитета России (СКР).

Ранее стало известно, что жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изнасиловала 12-летнего сына в наказание за домогательства другого ребенка женщины. Она надругалась над ребенком после того, как застала старшего сына целующим младшего. Об инциденте сотрудники полиции узнали от подруги подозреваемой россиянки.