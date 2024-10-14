Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 14 октября 2024Россия

Россиянка заявила об изнасиловании трехлетней дочери в детском саду

Петербурженка заявила об изнасиловании дочери во время тихого часа в детсаду

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга заявила об изнасиловании трехлетней дочери в детском саду во время тихого часа. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка рассказала медикам, что все произошло 11 октября в период с 12:00 до 15:00 во время тихого часа в детском саду в Невском районе.

Она допустила, что якобы некое лицо совершило насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Петербургские следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Историей заинтересовались и представители Следственного комитета России (СКР).

Ранее стало известно, что жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изнасиловала 12-летнего сына в наказание за домогательства другого ребенка женщины. Она надругалась над ребенком после того, как застала старшего сына целующим младшего. Об инциденте сотрудники полиции узнали от подруги подозреваемой россиянки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-генсек НАТО высказался о верной стратегии в отношении России. Какой совет Столтенберг дал Западу?

      Футболист сборной Казахстана поделился впечатлениями от работы с Черчесовым

      Москвичам посоветовали не ждать скидок в новостройках

      Российский военнослужащий получил срок за три побега из части

      В Госдуме заявили о признании БРИКС в Европе

      Резкое снижение продаж электромобилей объяснили в России эффектом базы

      Названы самые частые схемы телефонных мошенников

      В России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

      Россиянка заявила об изнасиловании трехлетней дочери в детском саду

      США пообещали Сербии помочь избавиться от зависимости от российских энергоресурсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше