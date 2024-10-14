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05:33, 14 октября 2024Россия

Российские вертолеты ударили по ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолеты Ка-52М нанесли удар по технике ВСУ в курском приграничье

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Вертолеты Ка-52М ракетными ударами уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что удары наносились авиационными ракетами. Целью атаки стали разведданные противника. После выполнения задачи экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Ранее Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области. В ведомстве рассказали, что российские войска продолжают вести контрнаступление. Им удалось отразить пять атак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Новая Сорочина, Любимовка и Малая Локня, а также нанести поражение формированиям десяти бригад украинских войск.

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      Марина Совина
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