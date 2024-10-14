Российский производитель водки оценил последствия приостановки лицензии одного из заводов

Novabev Group: приостановка лицензии спиртзавода не помешает работе

Приостановка лицензии спиртзавода «Чугуновский» в Нижегородской области не скажется на деятельности одного из крупнейших производителей водки в России Novabev Group, поскольку есть возможность закупать спирт на сторонних предприятиях. Так последствия принятого Росалкогольтабакконтролем решения оценили в пресс-службе компании.

«Исторически спиртзавод удовлетворяет около 20 процентов потребности, остальной объем закупается у внешних партнеров», — объяснили в Novabev Group, уточнив, что взаимодействуют с властями в связи с экологическими факторами производства и ведут необходимую работу.

До этого РИА Новости стало известно, что приостановка лицензии нижегородского предприятия группы связана с отсутствием надлежащего обезвреживания отходов спиртового производства. Как напоминает агентство, в апреле в Воротынском районе региона было зафиксировано загрязнение реки Чугунки, источником которого в Росприроднадзоре признали спиртзавод.

Beluga Group (такое название до августа 2023 года было у Novabev Group, выпускающей, в частности, водку Beluga, «Беленькая» и «Мягков») приобрела контрольный пакет акций АО «Спиртзавод Чугуновский» в 2021 году. Само предприятие было основано в 1913-м.