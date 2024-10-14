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17:47, 14 октября 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту случайно приземлился на недостроенной посадочной полосе

«Авиаторщина»: самолет Mahan Air приземлился на недостроенной ВПП в Грозном

Фото: Alev Takil / Unsplash

Самолет иранской авиакомпании Mahan Air с россиянами на борту случайно приземлился на недостроенной взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Грозном. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт выполнял рейс из Тегерана 14 октября и прибыл в Чеченскую республику около 11 утра. Пилоты перепутали полосу и приземлились левее — на ВПП, которая еще в процессе постройки. Несмотря на это, посадка прошла благополучно.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее колесо самолета авиакомпании Corendon Airlines лопнуло при посадке в Турции. Во время приземления в аэропорту назначения пневматик одного из шасси взорвался.

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      Марк Успенский
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