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12:42, 14 октября 2024Силовые структуры

Силовики установили личность подозреваемого в расправе над российским подростком

В Липецке полиция установила личность подозреваемого в убийстве подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Липецкой области полиция установила личность подозреваемого в расправе над 15-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им оказался ранее судимый житель Липецка. Его местонахождение также раскрыто, добавила Волк. Собранные оперативниками материалы передали следователям.

Вечером 13 октября на одной из улиц Липецка мужчина ранил школьника, нанеся ему несовместимую с жизнью травму. Другие подробности пока неизвестны. После этого следователи возбудили уголовное дело.

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