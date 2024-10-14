В Липецке после расправы над подростком возбудили уголовное дело

В Липецкой области российские следователи возбудили дело после расправы неизвестного над 15-летним подростком. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 13 октября на улице Ушинского неизвестный нанес школьнику колото-резанное ранение грудной клетки. Прохожие попытались оказать раненному помощь и переместили его в ближайшую аптеку, но ранение школьника оказалось не совместимо с жизнью. До приезда бригады скорой помощи он не дожил.
Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы.
2 июля в Курганской области 22-летнему россиянину дали 18 лет строгого режима за жестокую расправу с подростками.