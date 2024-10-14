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12:03, 14 октября 2024Силовые структуры

В Липецке после расправы над подростком возбудили уголовное дело

В Липецке возбудили уголовное дело после расправы над 15-летним школьником

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Липецкой области российские следователи возбудили дело после расправы неизвестного над 15-летним подростком. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 октября на улице Ушинского неизвестный нанес школьнику колото-резанное ранение грудной клетки. Прохожие попытались оказать раненному помощь и переместили его в ближайшую аптеку, но ранение школьника оказалось не совместимо с жизнью. До приезда бригады скорой помощи он не дожил.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы. Назначены судебные экспертизы.

2 июля в Курганской области 22-летнему россиянину дали 18 лет строгого режима за жестокую расправу с подростками.

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      Владимир Седов
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