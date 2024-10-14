Стало известно о возможной помощи экс-сотрудников ЗАЭС в планировании атак ВСУ на станцию

Черничук: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании атак на станцию

Бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), хорошо знающие объект, могут помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в планировании атак на него. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

«Я не могу сказать, кто именно, не могу назвать фамилии, но, вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает [ВСУ]», — допустил Черничук.

Он также отметил, что ЗАЭС менее уязвима в сравнении с Курской атомной электростанцией благодаря укрепленным куполам энергоблоков. Кроме того, на Запорожской станции «блоки уже давно холодные», что делает их более безопасными.

3 октября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили об ухудшении ситуации с внешним энергообеспечением на ЗАЭС. Сообщалось, что вблизи станции раздавались взрывы.

