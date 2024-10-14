Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:33, 14 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о возможной помощи экс-сотрудников ЗАЭС в планировании атак ВСУ на станцию

Черничук: экс-сотрудники ЗАЭС могут помогать ВСУ в планировании атак на станцию

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывшие сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), хорошо знающие объект, могут помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в планировании атак на него. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

«Я не могу сказать, кто именно, не могу назвать фамилии, но, вполне вероятно, такие люди есть, наверняка кто-то помогает [ВСУ]», — допустил Черничук.

Он также отметил, что ЗАЭС менее уязвима в сравнении с Курской атомной электростанцией благодаря укрепленным куполам энергоблоков. Кроме того, на Запорожской станции «блоки уже давно холодные», что делает их более безопасными.

3 октября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили об ухудшении ситуации с внешним энергообеспечением на ЗАЭС. Сообщалось, что вблизи станции раздавались взрывы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии высказались об отказе поставлять оружие Украине

      Мэр города решил напоить заключенных джином и лишился должности

      Армия Китая раскрыла детали учений у берегов Тайваня

      Telegram откроет офис в Казахстане

      Российская орбитальная станция получит руку-манипулятор

      МТС обязали направить три миллиарда рублей в бюджет России

      Стало известно о планах ЕС принять новый пакет санкций против России

      Российский военный рассказал о стрельбе ВСУ в спины сослуживцам

      В ЕС пожаловались на нехватку денег на производство оружия

      Полицейские задержали причастных к охоте на краснокнижных сайгаков россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше