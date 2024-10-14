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15:30, 14 октября 2024Интернет и СМИ

У телеведущего выпали зубы в прямом эфире

У канадского телеведущего Джеффа О’Нилла выпали вставные зубы в прямом эфире

Канадский теле- и радиоведущий, бывший профессиональный хоккеист Джефф О’Нилл потерял вставные зубы во время прямого эфира. Инцидент произошел во время спортивного шоу OverDrive на радиостанции TSN 1050. Фрагмент эфира доступен в соцсети X.

В программе О’Нилл рассказывал о составе хоккейной команды «Торонто Мейпл Лифс», когда у него внезапно выпали вставные зубы. «Боже мой, я потерял зубы!» — воскликнул он. В результате ведущий и его коллеги рассмеялись.

После этого О’Нилл поднял зубные протезы с пола и поместил их обратно в рот.

Ранее сообщалось о том, что ведущие известного шоу «Доброе утро, Британия!» Сюзанна Рид и Эл Боллз прервали интервью с гостьей из-за ее неприличной выходки. Участница передачи ударила себя по ягодице, чем смутила и рассмешила тех, кто присутствовал в студии.

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      Олег Давыдов
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