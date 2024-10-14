Трое участников «Граждан СССР» напали на российского силовика и были задержаны

В Кузбассе задержали 3 участников «Граждан СССР» за нападение на инспектора ДПС

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех жителей Прокопьевска, которые напали на инспектора ДПС и скрылись с места преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Кемеровской области.

По данным ведомства, все произошло 27 сентября на улице 40 лет ВЛКСМ в Новокузнецке. Трое жителей Прокопьевска применили насилие в отношении силовика, чтобы дезорганизовать работу правоохранительных органов, и скрылись с места преступления. Вскоре их поймали и поместили под стражу.

Позже выяснилось, что задержанные — участники движения «Граждане СССР» (запрещенная в России экстремистская организация), которые причисляли себя к должностным лицам государственных органов власти. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали другого участника организации «Граждане СССР», который уничтожил все свои документы.