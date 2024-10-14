Турист застрял на камне в море на 15 часов и был спасен военным беспилотником

Польский турист застрял на камне в море на Мадейре и был спасен военным дроном

Польский турист застрял на камне в море в автономном регионе Португалии Мадейра и был спасен военным беспилотником. Об этом пишет местное издание Portugal Resident.

Уточняется, что жена 42-летнего путешественника сообщила о его пропаже вечером в субботу, 12 октября, когда уже стемнело, а ее супруг не вернулся после купания на пляже Сейшал. Местные власти начали поиски с помощью военных и пожарных. Операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями — волны в море в некоторых местах достигали трех метров в высоту.

Обнаружить мужчину удалось военному дрону, который идентифицировал его с помощью инфракрасной камеры и передал координаты спасателям. В итоге туриста сняли с камня на вертолете и доставили в больницу. По данным источника, он провел в море 15 часов.

В конце сентября отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Спасателей на месте происшествия не было, первую помощь ему оказывала женщина, которая не являлась медиком.