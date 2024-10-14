Туристка пролетела 15 метров с мотоцикла после лобового столкновения на Ибице и не выжила

Туристка упала с мотоцикла после лобового столкновения на Ибице и не выжила

Туристка, которая ехала с подругой на мотоцикле в качестве пассажира на испанском острове Ибица, упала с него после лобового столкновения с машиной и не выжила. Подробностями истории поделилось местное издание La Voz de Ibiza.

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 11 октября, на дороге Ибица — Сан-Хосе. Мотоцикл врезался в легковой автомобиль Cupra Leon, после чего пассажирка байка пролетела 15 метров от места ДТП. Пострадавшую попыталась реанимировать скорая, но спасти ее не удалось.

Как пишет источник, водитель мотоцикла была госпитализирована. Физически женщина не пострадала, но ей пришлось лечиться от тревожного расстройства.

В августе британская туристка поехала развлекаться с друзьями на Ибицу и упала с балкона отеля. За несколько часов до трагедии она записывала видео, как танцует с друзьями на вечеринке в ночном клубе.

