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15:01, 14 октября 2024Путешествия

Туристка пролетела 15 метров с мотоцикла после лобового столкновения на Ибице и не выжила

Туристка упала с мотоцикла после лобового столкновения на Ибице и не выжила

Фото: Juan Medina / Reuters

Туристка, которая ехала с подругой на мотоцикле в качестве пассажира на испанском острове Ибица, упала с него после лобового столкновения с машиной и не выжила. Подробностями истории поделилось местное издание La Voz de Ibiza.

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 11 октября, на дороге Ибица — Сан-Хосе. Мотоцикл врезался в легковой автомобиль Cupra Leon, после чего пассажирка байка пролетела 15 метров от места ДТП. Пострадавшую попыталась реанимировать скорая, но спасти ее не удалось.

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Как пишет источник, водитель мотоцикла была госпитализирована. Физически женщина не пострадала, но ей пришлось лечиться от тревожного расстройства.

В августе британская туристка поехала развлекаться с друзьями на Ибицу и упала с балкона отеля. За несколько часов до трагедии она записывала видео, как танцует с друзьями на вечеринке в ночном клубе.

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      Алина Черненко
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