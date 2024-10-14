У желавшего нелегально обменять валюту россиянина похитили 10 миллионов рублей

В Москве 2 мужчин украли у москвича 10 млн рублей при нелегальном обмене валют

В Москве силовики задержали двоих мужчин, которые похитили у местного жителя, желавшего нелегально обменять валюту, 10 миллионов рублей и два телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре городу.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Их отправили под стражу.

По версии следствия, в одной из групп в мессенджере пострадавший добавил объявление о желании купить иностранную валюту. На него откликнулся неизвестный. После обсуждения условий сделки мужчины договорились о встрече. Вечером местный житель приехал на своем автомобиле в оговоренное место с 10 миллионами рублей, которые хотел обменять. В результате на его машину напали неизвестные и, угрожая ножом, похитили все деньги и два мобильных телефона.

Ранее в Ростове-на-Дону силовики разыскали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 9,5 миллиона рублей под видом обмена валюты в Москве.