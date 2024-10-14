Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 14 октября 2024Силовые структуры

У желавшего нелегально обменять валюту россиянина похитили 10 миллионов рублей

В Москве 2 мужчин украли у москвича 10 млн рублей при нелегальном обмене валют

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве силовики задержали двоих мужчин, которые похитили у местного жителя, желавшего нелегально обменять валюту, 10 миллионов рублей и два телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре городу.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Их отправили под стражу.

По версии следствия, в одной из групп в мессенджере пострадавший добавил объявление о желании купить иностранную валюту. На него откликнулся неизвестный. После обсуждения условий сделки мужчины договорились о встрече. Вечером местный житель приехал на своем автомобиле в оговоренное место с 10 миллионами рублей, которые хотел обменять. В результате на его машину напали неизвестные и, угрожая ножом, похитили все деньги и два мобильных телефона.

Ранее в Ростове-на-Дону силовики разыскали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 9,5 миллиона рублей под видом обмена валюты в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Коммунальщики массово вышли косить траву в сугробах и попали на видео

      Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

      В Казахстане рассказали о состоянии Черчесова после трех поражений сборной подряд

      Виктория Боня попросила разрешения у дочери на публикацию своего откровенного видео

      Минобороны отчиталось об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Товарооборот России и Китая вырос

      В России правление Зеленского сравнили с антиутопией

      ЕС введет санкции против Ирана из-за якобы поставок ракет в Россию

      Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше