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06:33, 14 октября 2024Из жизни

Украденную картину стоимостью 48 миллионов рублей вернули потомкам ее владельцев

Украденную нацистами пастель Клода Моне вернули потомкам ее владельцев

Фото: US District Court for the Eastern District of Louisiana

Пастель французского импрессиониста Клода Моне, украденную в Австрии офицерами гестапо, вернули потомкам законных владельцев. Как пишет CNN, ее стоимость оценивается в 500 тысяч долларов (примерно 48 миллионов рублей).

Выполненная пастелью картина Bord de Mer — одна из ранних работ Моне. Более 70 лет она значилась украденной. В 2016 году пастель всплыла на выставке импрессионизма во Франции. Там ее приобрел торговец антиквариатом из Нового Орлеана, который затем продал картину паре из штата Вашингтон. Они выставили ее на продажу в Хьюстоне, но согласились передать пастель ФБР в прошлом году, когда узнали ее историю.

Bord de Mer изначально принадлежала Адальберту и Хильде Парлаги из Австрии, которые приобрели ее для личной коллекции в 1936 году. Два года спустя Парлаги пришлось бежать от нацистов. Они оставили все вещи на складе в Вене, намереваясь либо позже отправить их на новый адрес, либо забрать самостоятельно. Прежде чем они смогли вернуть картину, гестапо изъяло все, что было на складе. Вскоре после этого Bord de Mer была куплена на аукционе торговцем произведениями искусства. В 1941 году ее следы затерялись.

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Теперь картину передали потомкам Парлаги. Они продолжают искать несколько других произведений искусства, украденных нацистами, включая подписанную акварель Поля Синьяка 1903 года, которая была продана тому же торговцу произведениями искусства, что и Моне.

Ранее сообщалось, что историк искусств купил за бесценок картину, которая оказалась подлинником XVII века. Кристофер Райт заплатил 88 долларов (5000 рублей) за шедевр известного фламандского живописца Антониса ван Дейка.

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      Олег Парамонов
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