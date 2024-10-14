Аналитик Меркурис: ВСУ потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что вторжение украинских войск в российский регион закончилось провалом. При этом, отметил эксперт, они использовали большое количество техники на этом направлении. Несмотря на это, ВСУ понесли большие потери, добавил он.

Меркурис усомнился в том, что украинские военные смогут долго удерживать свои позиции в Курской области. Он предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.

Ранее о провале ВСУ в Курской области заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, наступление дорого обошлось украинской армии.