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04:56, 14 октября 2024Мир

В Британии признали провал ВСУ в Курской области

Аналитик Меркурис: ВСУ потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тысячи бойцов в ходе операции в Курской области. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что вторжение украинских войск в российский регион закончилось провалом. При этом, отметил эксперт, они использовали большое количество техники на этом направлении. Несмотря на это, ВСУ понесли большие потери, добавил он.

Меркурис усомнился в том, что украинские военные смогут долго удерживать свои позиции в Курской области. Он предположил, что они будут атакованы во время российского контрнаступления.

Ранее о провале ВСУ в Курской области заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, наступление дорого обошлось украинской армии.

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      Марина Совина
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